Tonight's WWE Royal Rumble pay-per-view saw Charlotte Flair to win the 30-Woman Royal Rumble Match to earn a title shot at WrestleMania 36.
There's no word yet on who will challenge on The Grandest Stage of Them All, but we will keep you updated.
Surprise entrants in the match were Molly Holly, WWE Hall of Famer Beth Phoenix, the returning Naomi, Zelina Vega, Kelly Kelly, and Santino Marella as his "sister" Santina Marella. WWE NXT Superstars in the match were Bianca Belair, Mercedes Martinez, Candice LeRae, Mia Yim, Dakota Kai, Chelsea Green, Toni Storm, Xia Li, Shotzi Blackheart, Tegan Nox, and Shayna Baszler.
Below are the entrants and the order of eliminations for the Women's Rumble, along with a few shots of tonight's big match at Minute Maid Park in Houston, Texas:
ENTRANTS:
1. Alexa Bliss
2. Bianca Belair
3. Molly Holly
4. Nikki Cross
5. Lana
6. Mercedes Martinez
7. Liv Morgan
8. Mandy Rose
9. Candice LeRae
10. Sonya Deville
11. WWE Women's Tag Team Champion Kairi Sane
12. Mia Yim
13. Dana Brooke
14. Tamina Snuka
15. Dakota Kai
16. Chelsea Green
17. Charlotte Flair
18. Naomi
19. WWE Hall of Famer Beth Phoenix
20. Toni Storm
21. Kelly Kelly
22. Sarah Logan
23. Natalya
24. Xia Li
25. Zelina Vega
26. Shotzi Blackheart
27. Carmella
28. Tegan Nox
29. Santina Marella
30. Shayna Baszler
ORDER OF ELIMINATIONS:
1. Lana (by Liv Morgan)
2. Liv Morgan (by Lana)
3. Molly Holly (by Bianca Belair)
4. Mercedes Martinez (by Mandy Rose and Sonya Deville)
5. Nikki Cross (by Bianca Belair)
6. Mandy Rose (by Bianca Belair)
7. Sonya Deville (by Bianca Belair)
8. Candice LeRae (by Bianca Belair)
9. Kairi Sane (by Alexa Bliss)
10. Tamina Snuka (by Bianca Belair)
11. Mia Yim (by Alexa Bliss)
12. Dakota Kai (by Chelsea Green)
13. Chelsea Green (by Alexa Bliss)
14. Dana Brooke (by Bianca Belair)
15. Alexa Bliss (by Bianca Belair)
16. Bianca Belair (by Charlotte Flair)
17. Sarah Logan (by Charlotte Flair)
18. Kelly Kelly (by Charlotte Flair)
19. Santina Marella (by himself)
20. Xia Li (by Shayna Baszler)
21. Tegan Nox (by Shayna Baszler)
22. Zelina Vega (by Shayna Baszler)
23. Shotzi Blackheart (by Shayna Baszler)
24. Carmella (by Shayna Baszler)
25. Toni Storm (by Shayna Baszler)
26. Naomi (by Shayna Baszler)
27. Natalya (by Beth Phoenix)
28. Beth Phoenix (by Shayna Baszler)
29. Shayna Baszler (by Charlotte Flair)
Winner: Charlotte Flair
The E-S-T of @WWENXT will start things off with @AlexaBliss_WWE...#2️⃣ = @BiancaBelairWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/dAsYM7PKvy— WWE (@WWE) January 27, 2020
#TheGoddess @AlexaBliss_WWE gets some help at #4️⃣...— WWE (@WWE) January 27, 2020
It's @NikkiCrossWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/YNepul5kTE
#TheGoddess @AlexaBliss_WWE gets some help at #4️⃣...— WWE (@WWE) January 27, 2020
It's @NikkiCrossWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/YNepul5kTE
The RAVISHING 5th entrant = @LanaWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/g82xt1LfGl— WWE (@WWE) January 27, 2020
Things are about to get dangerous.— WWE (@WWE) January 27, 2020
#6 = @RealMMartinez #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/v0uciqZdAc
From @LanaWWE's reaction, you might guess #7 was @YaOnlyLivvOnce... and the #RavishingRussian is ELIMINATED! #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/G1kNJWwj2z— WWE (@WWE) January 27, 2020
#8 = #GodsGreatestCreation @WWE_MandyRose! #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/4EPJESMW15— WWE (@WWE) January 27, 2020
#9 = @WWENXT's @CandiceLeRae! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/RQLipo4sjY— WWE (@WWE) January 27, 2020
#10 = The OTHER half of #FireAndDesire @SonyaDevilleWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/0eLarjJphI— WWE (@WWE) January 27, 2020
Get yourself a man like @otiswwe!#RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/0dFYJu8lOj— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020
#11 is none other than @WWE Women's #TagTeamChampion @KairiSaneWWE! #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/UKKPLuqzD2— WWE (@WWE) January 27, 2020
🚨 HBIC ALERT 🚨— WWE (@WWE) January 27, 2020
#12 = @MiaYim #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/l5CukTOskk
YOU ARE A TRUE PRINCE CHARMING, @otiswwe! 😍— WWE (@WWE) January 27, 2020
Otis saves his 🍑@WWE_MandyRose with his STOMACH in the #WomenRumble! #RoyalRumble pic.twitter.com/Hz3ZK6hX8e
Flex on 'em.— WWE (@WWE) January 27, 2020
#13 = @DanaBrookeWWE! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/yxAkCV8UjS
He tried. He really tried.#WomensRumble #RoyalRumble @otiswwe @WWE_mandyRose @SonyaDevilleWWE pic.twitter.com/SZYZbNON3O— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020
#14 = @TaminaSnuka!#WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/vSZ8VXNfVJ— WWE (@WWE) January 27, 2020
Halfway through the field...@DakotaKai_WWE is entrant #15! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/eUGj7BDQSY— WWE (@WWE) January 27, 2020
Record-setter.@BiancaBelairWWE is up to SIX eliminations, the most of any #WomensRumble Match so far! #RoyalRumble pic.twitter.com/IGvoStpgX2— WWE NXT (@WWENXT) January 27, 2020
#16 = @RobertStoneWWE's client @ImChelseaGreen! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/kSQevOTN1d— WWE (@WWE) January 27, 2020
HERE COMES THE QUEEN.@MsCharlotteWWE enters the #WomensRumble at #17! #RoyalRumble pic.twitter.com/mGHmjvdKcE— WWE (@WWE) January 27, 2020
THE GLOW IS BACK.@NaomiWWE is #18 in the #WomensRumble! #RoyalRumble pic.twitter.com/BXzpZqGDok— WWE (@WWE) January 27, 2020
The look on @MsCharlotteWWE's face says it all.@TheBethPhoenix is #19! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/HvPy8b66bx— WWE (@WWE) January 27, 2020
IT'S TONI TIME.— WWE (@WWE) January 27, 2020
#20 = @tonistorm_! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/Xq9ua43033
#21 = former #DivasChampion @TheBarbieBlank! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/7DDIZ7JPV0— WWE (@WWE) January 27, 2020
#22 = @sarahloganwwe! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/0NBFwvNuEI— WWE (@WWE) January 27, 2020
There goes @BiancaBelairWWE...after 33 MINUTES! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/zMqZkXlJ1j— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020
💚CAN YOU FEEL THE GLOW, HOUSTON? 💚@NaomiWWE is BACK and competing in the #WomensRumble!!! #RoyalRumble pic.twitter.com/LAmc3MehGy— WWE (@WWE) January 27, 2020
💚CAN YOU FEEL THE GLOW, HOUSTON? 💚@NaomiWWE is BACK and competing in the #WomensRumble!!! #RoyalRumble pic.twitter.com/LAmc3MehGy— WWE (@WWE) January 27, 2020
The #QueenOfHarts has arrived.@NatbyNature is #23 in the #WomensRumble! #RoyalRumble pic.twitter.com/gX1OtYA4O8— WWE (@WWE) January 27, 2020
#WWENXT's @XiaWWE is entering the mix at #24! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/wyLtkymRmR— WWE (@WWE) January 27, 2020
The #WomensRumble just got a dose of @Zelina_VegaWWE at #25! #RoyalRumble pic.twitter.com/xmmbDthQEG— WWE (@WWE) January 27, 2020
A new face at #26.— WWE (@WWE) January 27, 2020
Say hello to @WWENXT's @Shotziblack! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/HRf0rBJPYW
🤯🤯🤯🤯🤯#WomensRumble #RoyalRumble @NaomiWWE pic.twitter.com/OzRW0QsjUx— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020
F-A-B-U-L-O-U-S.@CarmellaWWE is ready to go at #27! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/VF7pGrF5N9— WWE (@WWE) January 27, 2020
#28 is the #GirlWithTheShiniestWizard @TeganNoxWWE_! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/GlEoS5WBFj— WWE (@WWE) January 27, 2020
#29 is... SANTINA?! #WomensRumble #RoyalRumble pic.twitter.com/NPZVnTWu25— WWE (@WWE) January 27, 2020
And the final entrant in the #WomensRumble is... @QoSBaszler! #RoyalRumble pic.twitter.com/vTSOv7uHmh— WWE (@WWE) January 27, 2020
HOW COULD YOU, @TheBethPhoenix?! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/me38L5NiWW— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020
THE QUEEN. HAS. DONE IT.@MsCharlotteWWE is your 2020 #WomensRumble WINNER! #RoyalRumble pic.twitter.com/lTd6V7byFR— WWE (@WWE) January 27, 2020
NEXT STOP: @WrestleMania.— WWE (@WWE) January 27, 2020
Congratulations, @MsCharlotteWWE!!! #RoyalRumble #WomensRumble pic.twitter.com/v0LIJQSvjH
💎💎💎💎💎#RoyalRumble #WomensRumble @MsCharlotteWWE pic.twitter.com/fzu1mtB8Iq— WWE Universe (@WWEUniverse) January 27, 2020