Impact Knockouts Champion Deonna Purrazzo defeated Faby Apache at AAA TripleMania XXIX to become the new AAA Reina de Reinas Champion.

Purrazzo commented on tonight’s win on social media.

She tweeted a photo of herself with the caption, “FOREVER.”

Below are reactions from Chelsea Green, Steve Maclin, and more:

She came for everything they said she couldn’t have. 🙏🏻👏🏼 #Virtuosa https://t.co/vaek9D5Z9D — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) August 15, 2021

#TriplemaniaXXIX | Deonna Purrazzo venció por la vía de la rendición a la experimentada Lady Apache para de esa forma convertirse en la doble campeonahttps://t.co/vixkdrT6yj pic.twitter.com/vBuWsxMMpv — La Afición (@laaficion) August 15, 2021

YES!!! So proud of you @DeonnaPurrazzo!! You’ve always had it!! I’m so glad the entire world gets to see that!! 💜💜💜 pic.twitter.com/fugKDMeFzu — Madison Rayne (@MadisonRayne) August 15, 2021

Congrats champ… or should I say double champ? 👏🏻👏🏻👏🏻 — Scott D’Amore (@ScottDAmore) August 15, 2021