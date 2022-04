Welcome to our WrestlingINC.com Live AAA Triplemania XXX: Monterrey Viewing Party. Tonight’s event is broadcasting live from Estadio de Béisbol Monterrey in Monterrey, Nuevo León, Mexico.

Eight matches are announced for tonight’s main card.

Hijo del Vikingo & Fenix vs. The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)

Pagano, Bandido & Taya vs. Cibernetico, Andrade El Idolo & Deonna Purrazzo

RULETA DE LA MUERTE TOURNAMENT – 1ST ROUND: Psycho Clown vs. Canek

Psycho Clown vs. Canek RULETA DE LA MUERTE TOURNAMENT – 1ST ROUND: Rayo de Jalisco Jr. vs. Blue Demon Jr.

Rayo de Jalisco Jr. vs. Blue Demon Jr. Dragon Lee & Dralistico vs. Taurus & Johnny Superstar vs. Laredo Kid & TBA

RULETA DE LA MUERTE TOURNAMENT – 1ST ROUND: L.A. Park vs. Villano IV

L.A. Park vs. Villano IV Tay Conti & Sammy Guevara vs. Sexy Star & Octagon Jr. vs. Maravilla & Latigo

RULETA DE LA MUERTE TOURNAMENT – 1ST ROUND: Ultimo Dragon vs. Pentagon Jr.

Our live coverage of AAA Triplemania XXX: Monterrey begins at 9 PM Eastern.

As always, we invite you to share your thoughts in the comments below and share the link to this page on social media.

Have a news tip or correction? Send it to [email protected]

Sign up for Wrestling Inc. Breaking News Alerts