WWE Looks At McMahon Family Dance-Offs (Video), Matt Hardy Returns From Mexico (Photos), D-Lo Brown

- Above is the latest WWE Top 10 video, featuring McMahon Family dance-offs.

- Former WWE star D-Lo Brown turns 48 years old today while WWE Hall of Famer Pedro Morales turns 76. Also, today would have been the 73rd birthday of former WWE star Bad News Brown.

- Matt Hardy just returned from a WWE promotional tour of Mexico City, Mexico. Below are photos and clips from the trip:

One word to describe @MATTHARDYBRAND's trip to Mexico City? WONDERFUL! pic.twitter.com/k2E6REOXbY — WWE (@WWE) October 22, 2018

Nos vemos a las 6:00 en @SaturdayWWE... tenemos de invitado a @MATTHARDYBRAND por FOX SPORTS pic.twitter.com/h8u9OBkSEL — Jimena Sánchez (@jimenaofficial) October 20, 2018

¿POR QUIÉN APUESTA PARA LA SERIE MUNDIAL? #AgendaFOXSports Matt Hardy ofreció su pronóstico para el equipo que llegaría al Clásico de Otoño con @rgarciaochoa y @verockstar @wweespanol pic.twitter.com/2CdyK0xfgv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 18, 2018

¡LA VISITA DE MATT HARDY A FOX SPORTS ES...! ????#WWExFOX Así se divierten @verockstar y la súper estrella @wweespanol pic.twitter.com/el8NkiSbFW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 18, 2018