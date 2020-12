New Japan Pro Wrestling has revealed the full cards for the annual "Road to Tokyo Dome" tour that begins this Tuesday, December 15.

The company's final tour of 2020 begins in Shizuoka and will lead to three consecutive shows at Tokyo's Korakuen Hall on December 21, 22, and 23.

Togi Makabe, who has been away from New Japan while filming a movie, will be making his return this upcoming Tuesday. Tiger Mask, who was sidelined due to Diverticulitis, will also be making a return on the December 21 show.

The only events from the tour that will be televised are the December 21, 22, and 23 shows, beginning at 4:30 a.m. Eastern time and airing live on NJPW World. Events leading up to December 21 will not air on television.

You can see the full cards for the event below:

Tuesday, December 15th

* Tetsuya Naito & BUSHI vs. Kota Ibushi & SHO

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* Shingo Takagi, SANADA & Hiromu Takahashi vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

* Toru Yano, Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato & Yota Tsuji

Wednesday, December 16th

* Tetsuya Naito & Shingo Takagi vs. Kota Ibushi & SHO

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

* Toru Yano, Togi Makabe & Toa Henare vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato & Yuya Uemura

Friday, December 18th

* Tetsuya Naito & Shingo Takagi vs. Kota Ibushi & SHO

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Toa Henare vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

* Toru Yano, Togi Makabe & Toa Henare vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato & Gabriel Kidd

Sunday, December 20th

* Tetsuya Naito & BUSHI vs. Kota Ibushi & SHO

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* Shingo Takagi, SANADA & BUSHI vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

* Toru Yano, Togi Makabe & Toa Henare vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato & Yota Tsuji

Monday, December 21st

* Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI vs. Jay White, EVIL & Dick Togo

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Chase Owens

* Hiroyoshi Tenzan, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

* Juice Robinson & Toa Henare vs. KENTA & Yujiro Takahashi

* Tiger Mask, Togi Makabe & Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji, Yuya Uemura & Gabriel Kidd

Tuesday, December 22nd

* Kota Ibushi, Juice Robinson & SHO vs. Jay White, KENTA & Gedo

* Shingo Takagi & BUSHI vs. Great-O-Khan & Jeff Cobb

* Tetsuya Naito, SANADA & Hiromu Takahashi vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Taichi, Zack Sabre Jr. & DOUKI vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Yujiro Takahashi

* Hiroyoshi Tenzan, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

* Toru Yano & Tomoaki Honma vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

Wednesday, December 23rd

* Tetsuya Naito & BUSHI vs. Kota Ibushi & SHO

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. Will Ospreay, Great-O-Khan & Jeff Cobb

* Jay White & KENTA vs. Juice Robinson & Toa Henare

* KOPW 2020 match: Toru Yano (c) vs. Bad Luck Fale

* Shingo Takagi, SANADA & Hiromu Takahashi vs. EVIL, Dick Togo & Taiji Ishimori

* Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Yota Tsuji, Yuya Uemura & Gabriel Kidd

As noted, several matches were also recently confirmed for the upcoming NJPW Wrestle Kingdom 15 event that will take place on January 4 and 5. You can see the full card at this link.