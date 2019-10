The time has finally arrived as Vince McMahon's XFL is starting to take shape. They announced the names of the teams that will be competing this upcoming season, as well as the broadcasts that will be sharing coverage for the masses. All that is missing are the players.

The XFL Draft began yesterday, October 15th at 10 a.m. ET and continues today, October 16th. Players from around the world received an invitation to become a part of the rebooted league. The draft will be phased the following way:

1. Skill Players (QB, RB, WR, TE)

2. Offensive Line (OT, OG, OC)

3. Defensive Front Seven (DL, LB)

4. Defensive Backfield (CB, NB, SS, FS)

5. Open Draft (In addition to P/K/LS, all remaining players after positional drafts will be available)

The draft for the Offensive Line and Defensive Front Seven finished up late last night. To see the results of the Skill Players Draft, check out the provided link.

Offensive Line



Round Eleven



81) Los Angeles Wildcats - Storm Norton - OT - Toledo

82) Seattle Dragons - Isaiah Battle - OT - Clemson

83) St. Louis BattleHawks - Matt McCants - OT - Alabama-Birmingham

84) Tampa Bay Vipers - Jordan McCray - OC - Central Florida

85) Dallas Renegades - Willie Beavers - OT - Western Michigan

86) New York Guardians - Jarron Jones - OT - Notre Dame

87) Houston Roughnecks - Cornelius Edison - OT - Portland State

88) D.C. Defenders - Kyle Murphy - OT - Stanford

Round Twelve

89) D.C. Defenders - Logan Tuley-Tillman - OT - Michigan

90) Houston Roughnecks - Terry Poole - OT - San Diego State

91) New York Guardians - Cyrus Kouandjio - OT - Alabama

92) Dallas Renegades - Pace Murphy - OT - Northwestern State

93) Tampa Bay Vipers - Martez Ivey - OT - Florida

94) St. Louis BattleHawks - Brian Folkerts - OG - Washburn

95) Seattle Dragons - Venzell Boulware - OG - Tennesse

96) Los Angeles Wildcats - Fred Lauina - OG - Oregon State

Round Thirteen



97) Los Angeles Wildcats - Ryan Pope - OT - San Diego State

98) Seattle Dragons - Dillon Day - OC - Mississippi State

99) St. Louis BattleHawks - Dallas Thomas - OG - Tennessee

100) Tampa Bay Vipers - Isaiah Williams - OG - Akron

101) Dallas Renegades - Maurquice Shakir - OG - Middle Tennessee State

102) New York Guardians - Parker Collins - OC - Appalachian State

103) Houston Roughnecks - Avery Gennesy - OT - Texas A&M

104) D.C. Defenders - De'Ondre Wesley - OT - BYU

Round Fourteen



105) D.C. Defenders - Jon Toth - OC - Kentucky

106) Houston Roughnecks - Demetrius Rhaney - OC - Tennessee State

107) New York Guardians - Anthony Coyle - OG - Fordham

108) Dallas Renegades - Darius James - OT - Auburn

109) Tampa Bay Vipers - Andrew Tiller - OG - Syracuse

110) St. Louis BattleHawks - Kent Perkins - OT - Texas

111) Seattle Dragons - Cyril Richardson - OG - Baylor

112) Los Angeles Wildcats - Jaelin Robinson - OT - Temple

Round Fifteen



113) Los Angeles Wildcats - Damien Mama - OG - USC

114) Seattle Dragons - Quinterrius Eatmon - OT - South Florida

115) St. Louis BattleHawks - Jake Campos - OG - Iowa State

116) Tampa Bay Vipers - Tre Jackson - OG - Florida State

117) Dallas Renegades - Alex Balducci - OC - Oregon

118) New York Guardians - Zac Kerin - OG - Toledo

119) Houston Roughnecks - Marquez Tucker - OG - Southern Utah

120) D.C. Defenders - Rishard Cook - OG - Alabama-Birmingham

Round Sixteen



121) D.C. Defenders Chris Brown OG USC

122) Houston Roughnecks Gerhard de Beer OT - Arizona

123) New York Guardians Brian Fineanganofo OT Idaho State

124) Dallas Renegades - Josh Allen OG Lousiana Monroe

125) Tampa Bay Vipers Christian Morris OT Ole Miss

126) St. Louis BattleHawks - - Tyler Gauthier OC Miami

127) Seattle Dragons Michael Dunn OT Maryland

128) Los Angeles Wildcats Nico Siragusa OG San Diego State

Round Seventeen



129) Los Angeles Wildcats Ryan Cummings OG - Wyoming

130) Seattle Dragons Kirk Barron OC Purdue

131) St. Louis BattleHawks Blake Muir OG - Baylor

132) Tampa Bay Vipers Tony Adams OG NC State

133) Dallas Renegades Adam Bisnowaty OT Pittsburgh

134) New York Guardians John Kling OT Buffalo

135) Houston Roughnecks Patrick Lewis OC Texas A&M

136) D.C. Defenders Tob Weathersby OT LSU



Round Eighteen



137) D.C. Defenders James O'Hagan OC Buffalo

138) Houston Roughnecks Ryan Anderson OC Wake Forest

139) New York Guardians Ian Silberman OG Boston College

140) Dallas Renegades Salesi Uhatefi OG Utah

141) Tampa Bay Vipers Daronte Bouldin OG Ole Miss

142) St. Louis BattleHawks James Murray OC Holy Cross

143) Seattle Dragons Jordan Rose OT Idaho

144) Los Angeles Wildcats Lene Maiava OT Arizona

Round Nineteen



145) Los Angeles Wildcats Tyler Roemer OT San Diego State

146) Seattle Dragons Robert Myers OG Tennessee State

147) St. Louis BattleHawks - Juwann Bushell-Beatty OG Michigan

148) Tampa Bay Vipers Marquis Lucas OG West Virginia

149) Dallas Renegades John Keenoy OG Western Michigan

150) New York Guardians Nate Theaker OT Wayne State

151) Houston Roughnecks Marcus Applefield OT - Virginia

152) D.C. Defenders Chase Farris OG Ohio State

Round Twenty



153) D.C. Defenders Casey Tucker OT Arizona State

154) Houston Roughnecks - Tayo Fabuluje OT - TCU

155) New York Guardians - Arie Kouandjio - OG - Alabama

156) Dallas Renegades Justin Evans OT - South Carolina State

157) Tampa Bay Vipers William Campbell OG Michigan

158) St. Louis BattleHawks Dejon Allen OG Hawaii

159) Seattle Dragons Craig McCorkle OT California (PA)

160) Los Angeles Wildcats Anthony Morris OT Tennessee State



Front Seven

Round Twenty One



161) Tampa Bay Vipers - Obum Gwacham - DE - Oregon State

162) St. Louis BattleHawks - Casey Sayles DT - Ohio

163) Seattle Dragons - Stansly Maponga - DE - TCU

164) Los Angeles Wildcats - Anthony Johnson - DT - LSU

165) D.C. Defenders - James Vaughters - LB - Stanford

166) Houston Roughnecks - Trenton Thompson - DT - Georgia

167) New York Guardians - Ben Heeney - LB - Kansas

168) Dallas Renegades - Hau'oli Kikaha - DE - Washington

Round Twenty Two



169) Dallas Renegades - Sealver Siliga - DT - Utah

170) New York Guardians - Joey Mbu - DT - Houston

171) Houston Roughnecks - Corey Crawford- DE - Clemson

172) D.C. Defenders - Charles Harris - DE - Buffalo

173) Los Angeles Wildcats - Eric Pinkins - LB - San Diego State

174) Seattle Dragons - Nick Temple - LB - Cincinnati

175) St. Louis BattleHawks - Terence Garvin - LB - West Virginia

176) Tampa Bay Vipers - Deiontrez Mount - DE - Louisville

Round Twenty Three



177) Tampa Bay Vipers - Ricky Walker - DT - Virginia Tech

178) St. Louis BattleHawks - Andrew Ankrah - DE - James Madison

179) Seattle Dragons - Will Sutton - DT - Arizona State

180) Los Angeles Wildcats - Latarius Brady - DT - Memphis

181) D.C. Defenders - Elijah Qualls - DT - Washington

182) Houston Roughnecks - Edmond Robinson - LB - Newberry

183) New York Guardians - Austin Larkin - DE - Purdue

184) Dallas Renegades - Winston Craig - DT - Richmond

Round Twenty Four



185) Dallas Renegades - Ray Ray Davison - LB - California

186) New York Guardians - TJ Barnes - DT - Georgia Tech

187) Houston Roughnecks - Davis Tull - LB - Chattanooga

188) D.C. Defenders - Scooby Wright - LB - Arizona

189) Los Angeles Wildcats - Willie Mays - DE - Tiffin

190) Seattle Dragons - Tenny Palepoi - DE - Utah

191) St. Louis BattleHawks - Jamell Garcia-Williams - DE - Alabama-Birmingham

192) Tampa Bay Vipers - Reggie Northrop - LB - Florida State

Round Twenty Five



193) Tampa Bay Vipers - Josh Banks - DT - Wake Forest

194) St. Louis BattleHawks - Channing Ward - DT - Ole Miss

195) Seattle Dragons - Jacquies Smith - DE - Missouri

196) Los Angeles Wildcats - Tre' Williams - LB - Auburn

197) D.C. Defenders - Tracy Sprinkle - DT - Ohio State

198) Houston Roughnecks - Olive Sagapolu - DT- Wisconsin

199) New York Guardians - Nick DeLuca - LB - North Dakota State

200) Dallas Renegades- Greer Martini - LB - Notre Dame

Round Twenty Six



201) Dallas Renegades - Gelen Robinson - DT - Purdue

202) New York Guardians - D'Juan Hines - LB - Houston

203) Houston Roughnecks - Beniquez Brown - LB - Mississippi State

204) D.C. Defenders - Jameer Thurman - LB - Indiana State

205) Los Angeles Wildcats - Leon Orr - DT - Florida

206) Seattle Dragons - Steven Johnson - LB - Kansas

207) St. Louis BattleHawks - Khyri Thornton - DT - Southern Miss

208) Tampa Bay Vipers - Emmanuel Beal - LB - Oklahoma

Round Twenty Seven



209) Tampa Bay Vipers - Lucas Wacha - LB - Wyoming

210) St. Louis BattleHawks Gimel President - DE - Illinois

211) Seattle Dragons - Taniela Tupou - DT - Washington

212) Los Angeles Wildcats - Reggie Howard - DT - Toledo

213) D.C. Defenders - Sam Montgomery - DE - LSU

214) Houston Roughnecks - Andrew Jackson - LB - Western Kentucky

215) New York Guardians - Jarrell Owens - DE - Oklahoma State

216) Dallas Renegades - Frank Alexander - DE - Oklahoma

Round Twenty Eight



217) Dallas Renegades - Jonathan Massaquoi - LB - Troy

218) New York Guardians - Cavon Walker - DT - Maryland

219) Houston Roughnecks - DeMarquis Gates - LB - Ole Miss

220) D.C. Defenders - Jonathan Celestin - LB - Minnesota

221) Los Angeles Wildcats - Corey Vereen - DE - Tennessee

222) Seattle Dragons - Danny Ezechukwu - DE - Purdue

223) St. Louis BattleHawks Marcus Hardison - DT - Arizona State

224) Tampa Bay Vipers - Anthony Stubbs - LB - Prairie View A&M

Round Twenty Nine



225) Tampa Bay Vipers- Jason Neill - DE- Texas-San Antonio

226) St. Louis BattleHawks - Nicholas Grigsby - LB - Pittsburgh

227) Seattle Dragons - Pasoni Tasini - DT - Utah

228) Los Angeles Wildcats - Adrian Hubbard - DE - Alabama

229) D.C. Defenders - KeShun Freeman - DE - Georgia Tech

230) Houston Roughnecks - Caushaud Lyons - DT - Tusculum

231) New York Guardians - Garrison Smith - DT - Georgia

232) Dallas Renegades - Tegray Scales- LB - Indiana

Round Thirty



233) Dallas Renegades - Izaah Lunsford - DT - Bowling Green

234) New York Guardians - Rykeem Yates - DE - Nevada

235) Houston Roughnecks - Drew Lewis- LB - Colorado

236) D.C. Defenders - Daryle Banfield - DT- Brown

237) Los Angeles Wildcats - Owen Roberts - DT- San Jose State

238) Seattle Dragons - Praise Martin-Oguike - DE - Temple

239) St. Louis BattleHawks - Corbin Kaufusi - DE - BYU

240) Tampa Bay Vipers - Devin Taylor - DE - South Carolina